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Nevşehir'de aranan iki şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de aranan iki şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan iki şahsı yakaladı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan iki şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adli makamlarınca 'Cinsel Taciz' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 hapis cezası bulunan B.Ç. ve 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na Muhalefet Etmek' ile 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından aranan ve hakkında 15 ay hapis cezası ile 400 TL adli para cezası bulunan Ş.Y.'yi yakalanarak gözaltına aldı.

Adli işlemleri sonrası her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - NEVŞEHİR

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