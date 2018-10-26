Nevşehir'de Aranan Fetö Zanlısı Samsun'da Yakalandı

Nevşehir'de Aranan Fetö Zanlısı Samsun'da Yakalandı

Nevşehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kadın, Samsun'da yakalandı.

Nevşehir'de Aranan Fetö Zanlısı Samsun'da Yakalandı

Nevşehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kadın, Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak görev yapan ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Z.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Nevşehir'e bağlanarak verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

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