Nevşehir'de aranan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama kararı ile hakkında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2 şahıs adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 7 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA