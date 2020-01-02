Nevşehir'de aranan 8 kişiden 5'i tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de aranan 8 kişiden 5'i tutuklandı - Haberler

Nevşehir'de aranan 8 kişiden 5'i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

02.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:58
Nevşehir'de aranan 8 kişiden 5'i tutuklandı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hakkında 7 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.K., Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 yıl hapis cezası ile aranan O.D., dolandırıcılık suçundan 6 bin lira para cezası bulunan Z.K., Edremit Adli makamlarınca 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. ve Alanya adli makamlarınca basit yaralama suçundan 3 bin lira para cezası ile aranan S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Polis ekipleri tarafından yakalanan diğer 3 şüpheli ise adli yükümlülüklerinin yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler