Nevşehir'de aranan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

13.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:07

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Ankara adli makamlarınca fuhşu kolaylaştırmak, görüntü ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma, yayma suçlarından aranan ve hakkında 3 bin 320 lira para cezası bulunan Ç.K., İstanbul adli makamlarınca borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan M.AA., Nevşehir adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan İ.G., basit yaralama suçundan hakkında bin 500 lira para cezası bulunan A.A., Derinkuyu adli makamlarınca dolandırıcılık suçundan aranan A.İ.P., hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.D., çocuğun cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Ş. ve fuhşa teşvik suçlarından aranan Ç.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA