Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı - Haberler

Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6,Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.

13.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:02
Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı

İl tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6,Gülşehir'de 1 ve 'da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şahıs, Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler