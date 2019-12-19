Nevşehir'de aranan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de aranan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler

Nevşehir'de aranan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

19.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:17
Nevşehir'de aranan 5 kişiden 2'si tutuklandı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesince "'Basit Yaralama' suçundan aranan A.S., Antalya 27.Asliye Ceza Mahkemesince 'Basit Yaralama' suçundan aranan P.Y. ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ve Nevşehir İcra Ceza Mahkemesince 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan F.Ö., Nevşehir Adli Makamlarınca 'Basit Yaralama' suçundan aranan hakkında 5 ay hapis cezası olan D.K., ve Kayseri Adli Makamlarınca 'Kişilerin Huzur ve Sükünunu Bozma' suçundan aranan B.Ü. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. ve D.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler