Nevşehir'de aranan 5 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'de aranan 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, yaralama, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan M.D., E.Y., T.D., H.D. ve İ.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de aranan 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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