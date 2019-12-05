Nevşehir'de aranan 3 şahıs tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 3 şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hakkında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

05.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:17
Nevşehir'de aranan 3 şahıs tutuklandı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hakkında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.Ö.Ş., tehdit suçundan hakkında 25 gün hapis cezası bulunan S.U. ve nitelikli cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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