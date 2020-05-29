Nevşehir'de aranan 3 kişiden 1'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.
29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:51
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlal ve güveni kötüye kullanma suçundan aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA