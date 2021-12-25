Nevşehir'de aranan 3 kişi yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü ile bir sanık yakalandı.

Nevşehir adli makamlarınca karıştıkları çeşitli suçlardan dolayı haklarında 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen H.E ve 6 ay hapis cezasına mahkum H.H. ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen M.T, polis tarafından yakalandı.

Firariler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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