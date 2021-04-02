Nevşehir'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp ve Avanos ilçesinde aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp ve Avanos ilçesinde aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlamat ve İnfaz Bürosunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan İ.B., Avanos ilçesine uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan B.K. ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca Ailenin Korunması kanuna muhalefet suçundan aranan S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüphelide emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:42:04. #1.16#
title