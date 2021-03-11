Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Silifke ve Kayseri'den aranan 3 şahıs Nevşehir'de yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Silifke ve Kayseri'den aranan 3 şahıs Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla İlamat Bürosunca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan D.G., Silifke İlamat Bürosunca aranan A.Ö. ve Kayseri Ailenin Korunma İlamat Bürosunca aranan L.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı