Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı

11.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:32
Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Silifke ve Kayseri'den aranan 3 şahıs Nevşehir'de yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Silifke ve Kayseri'den aranan 3 şahıs Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla İlamat Bürosunca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan D.G., Silifke İlamat Bürosunca aranan A.Ö. ve Kayseri Ailenin Korunma İlamat Bürosunca aranan L.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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