Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.P., yaralama suçundan aranan ve hakkından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K. ve nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan Z.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA