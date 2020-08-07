Nevşehir'de aranan 3 hükümlü yakalandı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 3 hükümlü yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 3 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, "hırsızlık" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 5 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.D. ve "basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası bulunan G.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA