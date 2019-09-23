Nevşehir'de aranan 28 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de aranan 28 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 28 şüpheli yakalandı.

23.09.2019 10:06
Nevşehir'de aranan 28 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan 28 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından 14'ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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