Nevşehir'de aranan 27 kişiden 6'sı tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 27 kişiden 6'sı tutuklandı

15.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:20
Nevşehir'de aranan 27 kişiden 6'sı tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 27 şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 27 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalarda 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarda 10 ay hapis cezası bulunan M.K., 3 gün disiplin hapsi cezası bulunan L.B., borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan A.Ö., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.G., 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.İ. ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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