Nevşehir'de aranan 20 şahıstan 11'i tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 20 şahıstan 11'i tutuklandı

09.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:07
Nevşehir'de aranan 20 şahıstan 11'i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 10 gün hapis cezası bulunan E.A., tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.D., ailenin korunması tedbirini ihlal suçundan 3 gün hapis cezası bulunan M.G., askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Y.A., nafaka hükümlülüklerine uymayan 3 ay hapis cezası bulunan H.Y., Acıgöl'de borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan H.T., Avanos'ta kasten adam öldürme suçundan aranan M.T., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan A.R.S., Gülşehir'de korku ve panik oluşturucu madde kullanmak suçundan aranan S.C., Ürgüp'te basit yaralama suçundan aranan S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 20 şüphelinden 11'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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