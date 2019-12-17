Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı

Nevşehir ve Ürgüp'te haklarında yakalama kararı ile aranan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

17.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:37
Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı

ve 'te haklarında yakalama kararı ile aranan 2 şahıs ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, adli makamları tarafından yağma suçundan ve Bünyan adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.T. ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek suçundan aranan E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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