Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

13.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:15
Nevşehir'de aranan 2 şahıs tutuklandı

'de haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B. ve 5 ay hapis cezası bulunan İ.U. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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