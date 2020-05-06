Nevşehir'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. ve Nevşehir adli makamlarınca "Yaralama" suçundan hakkında 6 yol 8 ay hapis cezası bulunan S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA