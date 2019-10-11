Nevşehir'de aranan 19 kişiden 4'ü tutuklandı

Nevşehir'de aranan 19 kişiden 4'ü tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı ile aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

11.10.2019 17:22
Nevşehir'de aranan 19 kişiden 4'ü tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı ile aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından aranan 19 şüpheli yol kontrol ve denetleme noktalarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.