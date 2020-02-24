Nevşehir'de aranan 16 şahıstan 7'si tutuklandı
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Nevşehir'de aranan 16 şahıstan 7'si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şüpheli yakalandı.

24.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:15
Nevşehir'de aranan 16 şahıstan 7'si tutuklandı

İl tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ve ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 7'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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