Nevşehir'de aranan 16 kişiden 9'u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ile aranan 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7 şahıs adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 9 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı