Nevşehir'de aranan 16 kişiden 7'si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda aranan 16 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda aranan 16 kişi yakalandı. Yakalanan 16 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde yapılan çalışmalar sonrasında aranan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerinde 7'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı