Nevşehir'de aranan 15 kişi yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 15 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçe merkezlerinde haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 12 şahıs ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA