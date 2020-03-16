Nevşehir'de aranan 14 kişiden 7'si tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 14 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 14 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.



Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Nevşehir'de 6, Ürgüp'te 1, Avanos'ta 3, Acıgöl'de 2, Derinkuyu'da 1, Gülşehir'de 1 olmak üzere 14 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 14 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA