Nevşehir'de aranan 14 kişi yakalandı
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Nevşehir'de aranan 14 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

Nevşehir'de aranan 14 kişi yakalandı
14.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:39

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçelerde adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 14 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.P, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.B., silahla tehdit suçundan arandan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A., yaralama suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y., Kayseri adli makamlarınca konutu dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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