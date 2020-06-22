Nevşehir'de aranan 14 kişi yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 14 kişiyi yakaladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 14 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA