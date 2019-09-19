Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı

Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

19.09.2019 11:41
Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 6 şüpheli ise mahkemelerce yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.