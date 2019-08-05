Nevşehir'de aranan 12 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında arama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

Polis ekipleri tarafından adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan 12 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer 10 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA