Nevşehir'de aranan 11 kişi tutuklandı

06.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:21

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 17 şahıs yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de başata il merkezi olmak üzere ilçelerde polis ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şahıstan 11'i çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA