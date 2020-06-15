Nevşehir'de araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 161 kişiye ceza kesildi Nevşehir'de araç kullanırken cep telefonu ile konuşan vatandaşlara ceza kesildi.

Nevşehir'de araç kullanırken cep telefonu ile konuşan vatandaşlara ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 8-10 Haziran'da il genelinde 15 ekiple 13 farklı noktada cep telefonu denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 161 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 104 araç sürücüsüne de diğer maddelerden para cezası kesildi.

Kaynak: AA