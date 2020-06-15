Nevşehir'de araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 161 kişiye ceza kesildi
Nevşehir'de araç kullanırken cep telefonu ile konuşan vatandaşlara ceza kesildi.
15.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:55
Nevşehir'de araç kullanırken cep telefonu ile konuşan vatandaşlara ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 8-10 Haziran'da il genelinde 15 ekiple 13 farklı noktada cep telefonu denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde 161 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 104 araç sürücüsüne de diğer maddelerden para cezası kesildi.
Kaynak: AA