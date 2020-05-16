Nevşehir'de arabalı sinema günleri başladı
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Nevşehir'de arabalı sinema günleri başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için "Arabalı Sinema" günleri projesi başlatıldı.

Nevşehir'de arabalı sinema günleri başladı
16.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:05

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için "Arabalı Sinema" günleri projesi başlatıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'de vatandaşlar mümkün olduğunca dışarı çıkmamasının ardından Nevşehir Belediyesi tarafından evlerinde sıkılan vatandaşlara arabalı sinema günleri yapılmaya başlandı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak korona virüs nedeniyle hizmete açılamayan tır garajında düzenlenen arabalı sinema günlerine yüzlerce araç katıldı. Arabalı sinema günlerine katılan vatandaşlara mısır ve gazoz ikramında bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açıklamasında böylesi büyük bir ilgiyi kendisinde de beklemediğini ancak gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Belediye Başkanı Arı, "Keyifli bir Ramazan ayı geçiremedik. Geçen yıl keyifli bir Ramazan geçirmiştik. Fakat bu yıl korona virüs münasebetiyle istediğimiz düzeyde bir Ramazan geçiremedik. İnsanlarımıza arzu ettikleri Ramazan coşkusunu maalesef yaşatamadık. Ancak aklımıza böyle bir fikir geldi. Allah'tan bu tır garajını da yapmışınız. Biliyorsunuz korona virüsten dolayı burayı hizmete açamamıştık. İyi ki burayı yapmışız. Bugün arabalı sinema için gerçekten çok iyi bir yer oldu. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Araçları ve kalabalığı görünce çok mutlu oldum. Demek ki insanlarımızın ihtiyacı varmış Sosyal belediyeciliği gereğini gönül belediyeciliğinin gereğini yapmaktır bizim görevimiz. İşte bunlardan bir tanesini yapıyoruz. Yarın da inşallah aynı şekilde arabalı sinemalı günlerimizi yapacağız. Akabinde biliyorsunuz 19 Mayıs geliyor. 19 Mayıs'ta şehrimizde bizim çok sevdiğimizi gençlerimizi bizim yarınlarımız olan gençlerimizi ilgilendiren ve onları mutlu edecek bir proje yapıyoruz. En az arabalı sinema kadar ses getirecek. Gençlerimizi mutlu edecek çok özel bir hazırlık da yapıyoruz. İnşallah bu korona virüs biter de biz planlamalarımızı hayata geçiririz. Mahalle aralarında mahalle sinemaları yapmak amacındaydık. Bu virüs geçince bu projemizi de yapacağız. İnşallah korona virüs geçer ve bizde mahalle sinemalarımızı yaparız" dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen arabalı sinema günlerine katılan vatandaşların ise mutluluğu görülmeye değerdi. Tır garajında düzenlenen arabalı sinema günlerine katılan vatandaşlar evde çok sıkıldıklarını ve böylesine bir etkinliğe ilk defa katıldıklarını ifade ederken Belediye Başkanı Rasim Arı'ya da teşekkür ettiler.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve çok sayıda vatandaş araçları ile katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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