Nevşehir'de "Arabalı Konser" düzenlendi
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Nevşehir'de "Arabalı Konser" düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliğinin ardından bu akşam da Ferman Akgül'ün katıldığı "Arabalı Konser" etkinliği düzenlendi.

Nevşehir'de
20.08.2020 22:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:52

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliğinin ardından bu akşam da Ferman Akgül'ün katıldığı "Arabalı Konser" etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından TÜİK meydanında Arabalı konser düzenlendi. Arabalı Konser etkinliğine katılan vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından su ikram edilirken arabalar da sosyal mesafe kurallarına göre düzen aldırıldı. Nevşehir'de vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Arabalı konser etkinliğinde sahne alan sanatçı Ferman Akgül'de pandemi sonrasında ilk kez konser de sahne aldığını ifade ederken gösterilen ilgiden son derece mutlu olduğunu ifade etti. Daha sonra ise sanatçı Ferman Akgül sevilen türküleri konsere katılan vatandaşlarla birlikte söylerken konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Arabalı Konser etkinliğine eşi Melek Arı ile birlikte katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı açıklamada şehirde ve Türkiye'de ilkleri yaşatmış oldukları için son derece mutlu olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Arı, "Şehirde ve Türkiye'de ilkleri yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Hem bugün Ferman Akgün ile birlikte arabalı konserimizi yapıyoruz hem de geçen yıl başlatmış olduğumuz ve bu yılda devam ettiğimiz 50 kardeşimizin sünnet ettirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Rabbime şükürler olsun bu yılda biz yine 50 tane yavrumuzu sünnet ettirdik. Bugün hem onların sünnet şölenini ama pandemi nedeniyle geçen yıl daha fazla kucaklaştığımız yavrularımızla pandemiden dolayı sosyal mesafeye uyarak o kadar kucaklaşma ile olmasa dahi o yavrularımıza hayatlarında bir kez yaşayacakları sünnet için bir de konser armağan edelim dedik. Bugün hem arabalı konseri gerçekleştiriyoruz hem yavrularımızın sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Hem Türkiye'nin ve dünyanın yeni turizm destinasyonu Kayaşehir'in altında güzel bir akşam geçiriyoruz. Gerçekten hemşerilerimizin de ilgisi son derece yüksek. Biz mutluyuz. Biz hangi işi yaparsak yapalım birincisi biz yaptığımız işi iyi yapıyoruz. İkincisi hemşerilerimiz de yaptığımız işe ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

Arabalı Konser etkinliğine katılan vatandaşlar ise ilk kez arabalı konser etkinliğine katıldıklarını ifade ederken böyle bir etkinliğe katıldıkları için son derece mutlu olduklarını belirttiler. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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