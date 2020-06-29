Nevşehir'de 'Arabalı Konser' düzenlendi
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Nevşehir'de 'Arabalı Konser' düzenlendi

Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme sürecinde uzun süre evlerinde kalan ve sinemaya gidemeyen vatandaşlar için 'Arabalı Sinema' etkinliği başlatarak Türkiye genelinde büyük ses getiren Nevşehir Belediyesi şimdi de 'Arabada Konser' etkinliği ile müzik tutkunlarının konser hasretini sona erdirdi.

Nevşehir'de 'Arabalı Konser' düzenlendi
29.06.2020 00:58 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:02

Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme sürecinde uzun süre evlerinde kalan ve sinemaya gidemeyen vatandaşlar için 'Arabalı Sinema' etkinliği başlatarak Türkiye genelinde büyük ses getiren Nevşehir Belediyesi şimdi de 'Arabada Konser' etkinliği ile müzik tutkunlarının konser hasretini sona erdirdi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen ve ünlü sanatçı İsmail Altunsaray'ın sahne aldığı konser büyük ilgi gördü.

Öncülük ettiği Arabalı Sinema etkinliği ile Türk sinemasının sevilen filmlerini Nevşehirlilerle buluşturan ve sinemaseverlere arabada sinema keyfi yaşatan Nevşehir Belediyesi, Arabalı Konser etkinliklerinin startını İsmail Altunsaray ile verdi.

Bektik Mahallesi'ndeki Kamyon ve Tır Garajı'nda gerçekleştirilen konsere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Konser için saatler öncesinden etkinlik alanına gelen araçlar Nevşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı.

Araçların etkinlik alanına girişleri sırasında ateşleri ölçülen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan sevilen sanatçı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Konser boyunca seyirciler Altunsaray'ın seslendirdiği türkülere araçlarının içerisinden korna ve selektörleriyle eşlik etti.

Konser öncesinde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, Altunsaray ile birlikte sahnede türkülerde seslendirdi.

Arı ve Altunsaray'ın birlikte seslendirdiği türküler büyük beğeni topladı.

Kovid-19 döneminde vatandaşlara bir nebze moral olması açısından sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Arı, etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı Nevşehirlilere teşekkür etti.

Arı, "İlk olarak Arabalı Sinema etkinliği başlattık ve bu sayede birçok belediyeye öncülük ettik. Kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan bu etkinliğin ardından Arabalı Konser programlarına başladık. Halkımıza bir nebzede olsa moral vermek, bazı işlerde belediye olarak, Nevşehir olarak öncülük etmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.

Nevşehir'i dünyada marka şehir haline getireceklerini dile getiren Arı, "Bizim tam ifade ettiğimiz gibi peri bacalarıyla, Kapadokya ile anılan bir şehir değil, Türkiye'nin ve dünyanın gıpta ile baktığı marka bir şehir imar ve inşa edeceğiz demiştik. O yüzden yorulmak asla bilmeden ve dinlenmeyi kabre bırakarak, sizin sevginize, sizin teveccühünüze layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katacak ve mutlaka vadettiğimiz her işi gerçekleştirip yarınlarımızın teminatı gençlerimizin daha iyi bir şehirde yaşaması için çalışacağız. Finansal, ekonomik, kültürel, sportif manada marka olan bir şehrin imar ve inşası için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz. Bu şehrin her bir ferdine aşık ve sevdalıyız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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