Nevşehir'de antika hırsızları yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uçhisar beldesinde antika eşyaların çalınmasıyla ilgili yapılan operasyon sonrasında kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri A.G., M.K., E.Y., E.N. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyon sonrasında 4 adet tenga Rover yazılı 22 inç jant ve lastik, 4 adet BMW yazılı 20 inç jant, 2 adet bilgisayar ekranı, 6 adet antika avize, 2 adet antika su matarası ile muhtelif antika eşyalar sahibine teslim edildi.

Yakalanan hırsızlık şüphelileri ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı