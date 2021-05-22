Nevşehir'de antika hırsızları tutuklandı
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Nevşehir'de antika hırsızları tutuklandı

Nevşehir'de antika hırsızları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir işyerinden plazma televizyonun yanı sıra antika müzik çalarlar çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bir işyerinden plazma televizyonun yanı sıra antika müzik çalarlar çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Uçhisar'da bir işyerinden plazma televizyonun yanı sıra 1 adet plak çalar ve 5 adet antika değerindeki müzik eşyasının çalınmasıyla ilgili olarak C.G. ve O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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