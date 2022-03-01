Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı

AA, Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersular İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri "Meslekleri tanıyalım" dersi kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilere, yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verildi.

Yangın anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı etkinlikte itfaiye erleri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İtfaiye araçlarına binen öğrenciler fotoğraf çektirdi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, İtfaiye, Tragger, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title