Nevşehir 'de altyapı yatırımları 2022 yılında sürüyor

Güzelyurt Mahallesi 212. Sokak'ta eski içme suyu hatlarından kaynaklı su kesintileri dolayısıyla mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için harekete geçen Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu bölgedeki içme suyu hattını yenilemek için çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke sokaktaki parke taşların sökümü ile altyapı yenilemeye başlayan ekipler bölgedeki eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyerek altyapıyı güçlendirecek.

Bu sayede bölgede altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son verecek olan belediye ekipleri hazırlanan çalışma takvimi çerçevesinde ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de altyapı yenileme çalışmasını sürdürecek.

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