Nevşehir 'de altyapı yatırımları 2022 yılında sürüyor - Haberler
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Nevşehir 'de altyapı yatırımları 2022 yılında sürüyor

Nevşehir 'de altyapı yatırımları 2022 yılında sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Öncelikli olarak altyapıdan kaynaklı su arızalarının yaşandığı bölgelere öncelik veren belediye ekipleri bu kapsamda yeni yılın ilk günleri ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Güzelyurt Mahallesi 212. Sokak'ta eski içme suyu hatlarından kaynaklı su kesintileri dolayısıyla mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için harekete geçen Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu bölgedeki içme suyu hattını yenilemek için çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke sokaktaki parke taşların sökümü ile altyapı yenilemeye başlayan ekipler bölgedeki eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyerek altyapıyı güçlendirecek.

Bu sayede bölgede altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son verecek olan belediye ekipleri hazırlanan çalışma takvimi çerçevesinde ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de altyapı yenileme çalışmasını sürdürecek.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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