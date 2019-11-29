Nevşehir'de alkollü araç kullanan 22 sürücünün ehliyetine el konuldu
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Nevşehir'de alkollü araç kullanan 22 sürücünün ehliyetine el konuldu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde alkol denetimi yapıldı.

29.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:48
Nevşehir'de alkollü araç kullanan 22 sürücünün ehliyetine el konuldu

İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde alkol denetimi yapıldı.


Nevşehir'de ekipleri tarafından il genelinde yapılan alkol denetiminde 739 araç kontrol edilirken, 23 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmak, 4 sürücüye araç sigortası yaptırmamak, 9 sürücüye araç muayenesi yaptırmamaktan işlem yapılırken 4 araç trafikten men edildi. Yapılan kontroller sonrasında ise 22 araç sürücüsünün ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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