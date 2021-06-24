Nevşehir'de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı
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Nevşehir'de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

Nevşehir'de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Nevşehir'de İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık ekipleri, alışveriş merkezinde oluşturulan aşı biriminde, çalışanları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Aşı talep formunu dolduranlara hemşireler tarafından BioNTech aşısı yapıldı.

Alışveriş merkezinin genel müdürü Göktürk Ozhan, aşı uygulama biriminde akşam saatlerine kadar hizmet sunulacağını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında bugün başta AVM çalışanları olmak üzere vatandaşlarımıza aşı yapılıyor. Çalışanlarımızın ve vatandaşların hastaneye gitmeden burada aşılanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Nevşehir'de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı
Nevşehir'de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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