Nevşehir'de akü ve ses sistemi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir otomobilden ses sistemi ve akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi'nde park halindeki aracından hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda inceleme yapan ekipler, faillerin A.K. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Polisin operasyonu ile yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.