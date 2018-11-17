Nevşehir'de AK Parti'den 126 Aday Başvuru Yaptı

AK Parti'de 5 Kasım Pazartesi başlayan ve 16 Kasım Cuma günü sona eren aday adaylık başvuruları sonrasında toplamda 126 aday başvuru yaptı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti'de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 16 Kasım Cuma günü sona eren aday adaylık başvuruları sonrasında 126 aday başvuru yaptı. Nevşehir Belediyesi'ne Çat Belediye Başkanı Kamil Duru'nun adaylık dilekçesi vermesiyle birlikte 9 adaylık başvurusu yapılırken 7 ilçe belediye başkan adaylığı için 41 ve belde belediye başkan adaylıklarına ise 76 aday başvuru yaptı. Nevşehir'in ilçeleri olan Acıgöl'e 6, Avanos'a 9, Derinkuyu'ya 4, Gülşehir'e 4, Hacıbektaş'a 3, Kozaklı'ya 9 ve Ürgüp ilçesi belediye başkanlığına ise 6 aday başvuruda bulundu.

Nevşehir'de en çok adaylık başvurusu yapılan belde ise 13 başvuru ile Merkez ilçeye bağlı Nar belde belediye başkanlığı oldu. - NEVŞEHİR