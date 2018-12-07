Nevşehir'de AK Parti Aday Adayları İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde AK Parti ilçe ve belde belediye başkan aday adayları bir araya geldi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeği aday adayları istişare toplantısı Crowne Plaza Kapadokya Otelde düzenlendi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, ilçe başkanları, belediye başkanları ve AK Parti İlçe ve belde belediye başkan aday adayları katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verilirken toplantı basına kapalı olarak devam etti. - NEVŞEHİR