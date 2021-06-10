Nevşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
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Nevşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Nevşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının uygun saklama koşullarının sağlandığı aile sağlığı merkezlerinde Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, vatandaşlar randevu aldıkları merkezlerde aşılarını oldu.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 5 aile sağlığı merkezinde, aile hekimliği birimlerinin BioNTech aşısını uyguladığını belirtti.

Vatandaşların aşı konusunda istekli olduklarını gözlemlediklerini kaydeden Gürbüz, "Vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Alo 182 ya da e-nabız üzerinden randevu alabiliyor. Yaşlı nüfus grubunu tamamladığımız için internet ve teknolojiyi kolaylıkla kullanan yaş grubu randevusunu alabiliyor. 6 kişilik gruplar halinde alınan vatandaşlara aşıları uygulanıyor. BioNTech saklama koşulları Sağlık Bakanlığınca belirlenen soğuk zincire uygun şekilde yapılıyor. Yurt dışından itibaren takipli gelen aşının herhangi bir bozulma durumu oluşmuyor." dedi.

Nevşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Nevşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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