Nevşehir'de ağızlar Osmanlı şerbeti ile tatlanıyor Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramında bulunuluyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramında bulunuluyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda genellikle Ramazan aylarında ve kandil gecelerinde gerçekleştirilen şerbet ikramı, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bahar aylarında da sürdürülüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla giydikleri geleneksel Osmanlı kıyafetleri ile şehrin çeşitli cadde ve sokaklarını gezen belediye görevlileri, burada sırtlarındaki bakırdan yapılmış şerbet tuluklarından vatandaşlara şerbet ikramında bulunuyor. Geçlerin de büyük ilgisini çeken şerbet ikramından her gün yüzlerce vatandaş faydalanıyor.

Ramazan ayında ağızları tatlandıran geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmezi olan Osmanlı şerbetinin, içeni dinç tuttuğu ve susuzluk hissini azalttığı biliniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA