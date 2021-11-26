Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 3 kişi ile çeşitli suçlara karışan aynı ülke vatandaşı, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Menderes Otobüs Terminali'ndeki kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afgan A.F, F.A, ve K.R. gözaltına alındı.

Asayiş ekipleri ise "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarına karışan Afganistan uyruklu K.M.S'yi yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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