Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek - Haberler
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Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de Afgan uyruklu 4 kişi sınır dışı edilecek

Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 3 kişi ile çeşitli suçlara karışan aynı ülke vatandaşı, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 3 kişi ile çeşitli suçlara karışan aynı ülke vatandaşı, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Menderes Otobüs Terminali'ndeki kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afgan A.F, F.A, ve K.R. gözaltına alındı.

Asayiş ekipleri ise "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarına karışan Afganistan uyruklu K.M.S'yi yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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