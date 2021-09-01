Nevşehir'de adli yıl açılışı yapıldı
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Nevşehir'de adli yıl açılışı yapıldı

Nevşehir'de adli yıl açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de 2021-2022 adli yılı düzenlenen törenle açıldı.

Nevşehir'de 2021-2022 adli yılı düzenlenen törenle açıldı.

Adli yılın başlaması nedeniyle Nevşehir Adalet Sarayında tören düzenlendi.

Törende konuşan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, "2021-2022 adli yılında öncelikle tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri kapsamında güzel, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm değerli teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun da "2021-2022 adli yılımızda tüm çalışma arkadaşlarımız, baromuz ve tüm adalet teşkilatı olarak omuz omuza birlikte huzur ve güven içerisinde adaletin tecellisi için çalışmasının gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu yılın tüm adalet camiamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Nevşehir Baro Başkanı Murat Boz ise yargının üçüncü bir ayağı olan savunmanın, Nevşehir Adliyesi içerisinde her zaman hak ettiği yeri bulduğunu ifade ederek, "Nevşehir Barosu ve Nevşehir Adliyesi bir bütün olarak, adliyenin ve adaletin bütün sıkıntılarını birlikte çözmek için tüm sıkıntılara göğüs gererek çalışmalarına inşallah bundan sonra da devam edecektir. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarıma bütün adliye çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de adli yıl açılışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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