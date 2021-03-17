Nevşehir'de acemi erler yemin etti
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Nevşehir'de acemi erler yemin etti

17.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:02
Nevşehir'de acemi erler yemin etti

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001-1 tertip acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001-1 tertip acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapmakta olan 2001-1 tertip acemi erler için yemin töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreni korona virüs tedbirleri ile yapıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de acemi erler yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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